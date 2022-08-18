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Автострахування: в Україні з 1 вересня запрацює електронна "Зелена картка"

Четвер, 18 серпня 2022, 18:20 - Олексій Павлиш

Страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка" (страховики-повні члени МТСБУ) з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.

Про це йдеться у повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Пояснюється, що процедура оформлення електронної "Зеленої картки" буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору ОСЦПВ:

  1. Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика.
  2. Страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації).
  3. Власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, та сплачує страхову премію страховикові.
  4. Електронний поліс оформлюється майже миттєво: в автоматичному режимі страхувальник через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом "Зелена картка", а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист щодо необхідності роздрукувати отриманий страховий сертифікат.

"Страхувальник повинен роздрукувати pdf-файл візуальної форми страхового сертифікату, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" вимагають від автовласника пред’явлення саме паперової (біло-зеленої чи чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифікату.

Аналогічно до договору внутрішнього ОСЦПВ, договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна буде укласти або в паперовій, або в електронній формі за вибором страхувальника", - зазначили в Бюро.

"З початком війни страховики-повні члени Бюро запровадили можливість дистанційного укладання договорів міжнародного страхування, щоб полегшити життя українцям, які змушені були евакуюватись за кордон автівками.

Електронна "Зелена картка" є логічним наступним кроком. Процес укладання договору не буду суттєво відрізнятись. Різниця в тому, що з 1 вересня єдиним критерієм наявності електронного договору міжнародного страхування та валідності чорно-білого страхового сертифікату "Зелена картка" є наявність запису про такий договір в ЦБД МТСБУ", - заявив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

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У Бюро додали, що за підсумками 1 півріччя 2022 р. кількість договорів "Зелена картка" більш ніж в два рази (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 р., склавши 720 тис шт.

Сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд грн. (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн євро (+19%).

Економічна правда

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