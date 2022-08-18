НБУ відклав перехід на нове покоління системи електронних платежів

Нацбанк України 1 квітня 2023 року перейде на нове покоління системи електронних платежів (СЕП) НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"До війни ми планували перейти на новий стандарт із 20 серпня 2022 року. Зважаючи на об’єктивні причини та дію воєнного стану, Нацбанк відтерміновує перехід на нове покоління СЕП, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їхніх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів", - пояснив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

"Нове покоління СЕП надасть банкам та бізнесу нові можливості, ще більше підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку", - додав він.

Зазначається, що перехід на ISO 20022 разом із упровадженням IBAN створюють технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

Як заявили в НБУ, з метою злагодженого переходу на нове покоління СЕП банки України, Державна казначейська служба України та Національний депозитарій України до 1 квітня 2023 року зобов'язані:

внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності;

забезпечити достатній рівень пропускної спроможності каналів зв’язку для гарантованого та швидкого обміну інформацією в СЕП.

Відповідно, з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління.

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Економічна правда