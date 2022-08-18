Київ отримав 19 міських автобусів і сміттєвози з Німеччини
Київ передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози, які столиця отримала як допомогу від німецьких партнерів.
Про це повідомляє пресслужба міськради Києва.
Київ отримав спецтехніку та автобуси як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена
"Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству "Київпастранс" 19 автобусів. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист". Вже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці", - заявив мер Києва Віталій Кличко.
Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Зазначається, що весь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.
Також КП "Київспецтранс" отримав три сміттєвози Mercedes, які місту передали з Берліна.
Економічна правда