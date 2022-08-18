Рекордну кількість дизпалива доправлять до ЄС з Азії - ЗМІ

Рекордний обсяг дизельного пального - близько 3 мільйонів барелів - готовий у серпні вирушити з Азії в Європу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Enkorr.

"П'ять суден, що везуть близько трьох мільйонів барелів, готові вирушити з Азії в Європу в серпні", — пише агентство, посилаючись на дані Vortexa.

Такий обсяг дизпалива є найвищим показником за п'ять місяців у перерахунку на барель на день.

Постачання дизеля з Азії зростають як вигідніші через високі ціни на цей вид палива на хабах Амстердама, Роттердама і Антверпена (ARA), а також на тлі надлишку пропозиції в Азії, пояснюють трейдери.

Зростання цін на газ змушує європейську промисловість переходити на нафту. З огляду на це Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня підвищило оцінку попиту на нафту у світі 2022 року до 99,7 мільйона барелів на добу (б/д) з червневих 99,4 мільйона б/д.





