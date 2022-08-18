Dodge припинить випуск маслкарів Charger та Challenger

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Американський автовиробник Dodge після 2023 року припинить випускати спортивні моделі Charger та Challenger через перехід до виробництва електрокарів.

Про це повідомляє Stellantis, материнська структура Dodge, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми відзначаємо кінець епохи та початок нового світлого електричного майбутнього", - написав глава Dodge Тім Куніскіс.

Charger і Challenger відомі своєю високою витратою палива (майже 12 літрів на 100 км, за даними Kelly Blue Book) та великим обсягом викидів парникових газів.

Однак існує ймовірність, що автолюбителі побачать оновлені версії улюблених моделей в форматі електрокарів. Зокрема, раніше Stellantis анонсував появу "першого у світі електричного маслкара" у 2024 році.

Dodge випускає Challenger з 1970 року, Charger – з 1966 року.





