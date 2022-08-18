Через найбільшу за 60 років спеку у Китаї зупинили заводи, які постачають запчастини для Tesla і Toyota

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, китайський CATL, а також Intel опинилися серед тих найбільших компаній, які зупинили свої заводи на шість днів в Китаї через дефіцит електроенергії, пов'язаний із спекою.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що цей крок стосується заводів, що належать таким компаніям, як CATL, яка постачає акумулятори для Tesla, Foxconn Technology, яка є постачальником Apple, Toyota, Texas Instruments, Volkswagen, Onsemi та іншим.

Перед цим Китай наказав усім заводам у провінції Сиучань призупинити роботу до 20 серпня, щоб зменшити навантаження на енергомережу після найсильнішої спеки в Китаї за 60 років, яка призвела до збільшення використання кондиціонерів.

За даними CNN, у кількох містах температура підскочила до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

Китайська влада каже, що намагається зберегти електроенергію для жителів регіону.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що регіон залежить від гідроенергії, що робить його особливо вразливим до хвилі спеки та посухи, які також спустошують водосховища.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає CNN, Сичуань є важливим регіоном ля виробництва напівпровідників і сонячних панелей.

Виробники стікаються в регіон, багатий на мінеральні ресурси, за сировиною, зокрема, йдеться про полікремній - ключовий компонент сонячних панелей. Провінція також є важливим центром видобутку літію, який використовується для виробництва акумуляторів для електромобілів та смартфонів.

Деякі аналітики вважають, що тимчасове припинення роботи заводів може підвищити ціни як на полікремній, так і на літій, оскільки пропозиція зменшиться. Станом на 17 серпня, лише через два дні після припинення роботи, представники галузі підтвердили Bloomberg, що ціна на полікремній справді зросла.

Однак деякі компанії не очікують великих збоїв.

За даними Bloomberg, компанія Foxconn, яка виробляє iPad від Apple у регіоні, заявила, що посуха поки що не сильно вплинула на них. Тим часом Volkswagen у понеділок зазначив, що не очікує тривалих затримок доставки.

Економічна правда