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У Дніпрі на всіх станціях метро запустили безконтактну оплату проїзду

Четвер, 18 серпня 2022, 11:55 - Олексій Павлиш

ПриватБанк і Mastercard запустили на всіх станціях Дніпровського метрополітену безконтактні оплати проїзду - відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метро.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У серпні 2022 року в рамках спільного проекту з Mastercard банк встановив турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою ще на чотирьох станціях Дніпровського метро - Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Щоб розрахуватись за проїзд безконтактно, потрібно просто піднести платіжну картку, смартфон або інший пристрій з NFC до жовтого турнікета та дочекатися звукового і світлового сигналу.

Після підтвердження оплати з картки пасажира автоматично списується сума, що дорівнює вартості поїздки, будь-які додаткові комісії для пасажира відсутні, пояснили в банку.

Зазначається, що дніпровський метрополітен став другим метрополітеном в Україні після київського, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC прямо на турнікеті.

У ПриватБанку нагадали, що перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені 10 вересня 2020 року на станціях Вокзальна та Покровська.

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За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 000 поїздок.

Економічна правда

Приватбанк MasterCard Дніпро метрополітен фінанси
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