Аграрна галузь повернулась на роки назад: що потрібно, аби повернути інвесторів

Врожайність під час війни є не гіршою за середню в останні роки, але сільськогосподарська галузь все одно відкинута на роки.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Дмитро Сольський в інтерв’ю Forbes.ua.

Він розповів, що наразі в Мінагрополітики прогнозують врожайність 67 млн тонн, що відповідає середнім показникам останніх років.

"Його не варто порівнювати з торішнім, адже тоді був рекорд. Торік ми зібрали 107 млн т зернових та олійних. Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн тонн", – пояснив Сольський.

Але, за словами міністра, попри це війна відкинула галузь на роки - аграрії оновлювали техніку, інвестували у щось нове, це призупинилось і відновиться не швидко.

"Навіть якщо війна завтра закінчиться, потрібен деякий час, щоб ухвалювати такі рішення, бути морально готовими до цього", – додав він.

Сольський говорить, що для повернення інвесторів у аграрний бізнес потрібні:

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"Восени ми почнемо з ЄС розроблення дорожньої карти, де буде чітко прописано: через два роки ми скасуємо ці мита, а через три – оці. Це дасть можливість українському бізнесу планувати інвестиції", – додав міністр.





