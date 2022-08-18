Аграрна галузь повернулась на роки назад: що потрібно, аби повернути інвесторів
Врожайність під час війни є не гіршою за середню в останні роки, але сільськогосподарська галузь все одно відкинута на роки.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Дмитро Сольський в інтерв’ю Forbes.ua.
Він розповів, що наразі в Мінагрополітики прогнозують врожайність 67 млн тонн, що відповідає середнім показникам останніх років.
"Його не варто порівнювати з торішнім, адже тоді був рекорд. Торік ми зібрали 107 млн т зернових та олійних. Зважаючи, що нині близько 25% земель окуповані, то максимум ми могли зібрати до 77 млн тонн", – пояснив Сольський.
Але, за словами міністра, попри це війна відкинула галузь на роки - аграрії оновлювали техніку, інвестували у щось нове, це призупинилось і відновиться не швидко.
"Навіть якщо війна завтра закінчиться, потрібен деякий час, щоб ухвалювати такі рішення, бути морально готовими до цього", – додав він.
Сольський говорить, що для повернення інвесторів у аграрний бізнес потрібні:
- система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни
- ефективний судовий захист
- відкриття ринку ЄС для української продукції на постійній основі.
"Восени ми почнемо з ЄС розроблення дорожньої карти, де буде чітко прописано: через два роки ми скасуємо ці мита, а через три – оці. Це дасть можливість українському бізнесу планувати інвестиції", – додав міністр.