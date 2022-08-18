Як працюватиме банківська система на День Незалежності – пояснення НБУ

Святковий день 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Про це йдеться у поясненні НБУ.

Там нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Нацбанку депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі.

У регуляторі також нагдали, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних", - додали в НБУ.

Економічна правда