Ціни на нафту лишаються стабільними: побоювання рецесії компенсують падіння акцій у США

Ціни на нафту незначно змінились у четвер, оскільки занепокоєння щодо рецесії компенсують падіння американських акцій.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 15 центів, або 0,2%, до 93,80 доларів за барель до 03:47 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 4 центи, або на 0,1%, до 88,15 долара за барель.

"Протягом останніх кількох місяців ф’ючерси впали, оскільки інвестори вивчали економічні дані, які викликали занепокоєння щодо потенційної рецесії, яка може вплинути на попит на енергоносії.

Інфляція споживчих цін у Британії підскочила до 10,1% у липні, що є найвищим показником з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства", - пише агентство.

Майк Тран з RBC Capital сказав, що ринок нафти залишається в багаторічному циклі загострення, додавши, що інвестори шукають каталізаторів зростання в найближчій перспективі.

ВІДЕО ДНЯ

Reuters пише, що Росія почала поступово нарощувати видобуток нафти після обмежень, пов’язаних із санкціями, оскільки покупці з Азії збільшили закупівлі - унаслідок цього РФ підвищила свої прогнози видобутку та експорту до кінця 2025 року.

Про це свідчить документ міністерства економіки, з яким ознайомилось агентство.

Очікується, що прибутки Росії від експорту енергоносіїв цього року зростуть на 38% частково через збільшення обсягів експорту нафти, згідно з документом, що свідчить про те, що поставки з країни не постраждало настільки сильно, як ринки спочатку очікували.

Читайте також: Непотрібний Brent. Чому падає ціна на нафту

Економічна правда