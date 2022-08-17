Airbnb запустив перевірку користувачів, аби завадити оренді житла для вечірок

Сервіс бронювання житла Airbnb Inc. почне використовувати додатковий інструмент для виявлення та блокування користувачів, які винаймають житло для проведення вечірок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті сервісу.

Нова технологія перевіряє історію потенційних орендарів житла, а також відстань від їхнього власного будинку до орендованого об'єкта, дати оренди (робочі дні або вихідні) та інші чинники.

Алгоритм застосовуватиметься у США та Канаді. Технологію вже випробували в Австралії, де вона сприяла скороченню кількості небажаних вечірок на 35%.

У 2019 році п'ятеро людей загинуло в перестрілці на вечірці на честь Геловіна, організованій у знятому через Airbnb будинку в Сан-Франциско. У період пандемії коронавірусу також почастішали випадки оренди житла для проведення свят.

У серпні 2020 року Airbnb запровадила тимчасову заборону на вечірки, а у 2021 році повністю заборонила подібні заходи.

Зокрема, компанія заборонила особам молодше 25 років знімати житло повністю неподалік місця їхнього постійного проживання, якщо лише вони не мають великої кількості позитивних відгуків від господарів.

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