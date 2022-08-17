Росія досі не забрала турбіну для "Північного потоку": "копаються" в документах

Турбіна Siemens для російського газопроводу "Північний потік-1"готова до використання, але все ще залишається запакованою та зберігається в Мюльгаймі-на-Рурі.

Про це пише агентство dpa.

Речник Siemens Energy розповів, що Росія "продовжує копатися в документах з незрозумілими обґрунтуваннями".

Згідно з наданою інформацією, турбіну планують транспортувати вантажним транспортом, тому поточні проблеми з обмілінням річок на затримку ніяк не впливають.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" вимагає гарантій від Канади, Великої Британії та ЄС, що турбіни газопроводу "Північний потік" не підпадають під експортні обмеження санкцій.

Російська компанія "Газпром" заявила, що через санкції країн Заходу постачання Росії турбіни для "Північного потоку", яка перебувала в Канаді, неможливе.

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Раніше повідомлялось, що уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.





