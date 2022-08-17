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Курс валют на 17 серпня: готівкова гривня продовжує слабнути

Середа, 17 серпня 2022, 13:41 - Економічна правда

Курс гривні на чорному ринку 17 серпня продовжив ослаблення, котирування другий день поспіль знаходяться за психологічною межею у 40 гривень і становлять 40,38 - 40,66 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс долара на чорному ринку становить  40,38 - 40,66 грн, а у вівторок, 16 серпня, коливався на рівні 40,14 - 40,30 грн. Готівковий курс гривні продовжив ослаблення, розпочате минулого тижня.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,7 - 40,45 грн (курс на 16 серпня – 39,525 - 40,2 грн);
  • Євро – 40,0 - 41,0 грн (курс на 16 серпня –  40,0 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 38,8 - 39,1 грн;
  • Ощадбанк – 39,55 - 39,99 грн;
  • Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
  • Райффайзен – 40,1 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.  

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Нагадуємо

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США

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