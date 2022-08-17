Картки "Простір" почнуть приймати 100% платіжних терміналів в Україні

НБУ

До кінця року картки національної платіжної системи "Простір" прийматимуть до оплати всі платіжні термінали в Україні.

Про це повідомляє пресслужба системи.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що до НПС "Простір" підключився "Укрсиббанк" та налаштуванню усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток "Простір".

Оновлення термінальної мережі Укрсиббанку відбуватиметься поетапно. Воно завершиться до кінця цього року, а більшість терміналів буде налаштовано впродовж двох наступних місяців.

Також стала доступною послуга зняття готівки з картки "Простір" у всіх банкоматах Укрсиббанку.

"Тепер кожен українець матиме можливість здійснювати безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток будь-яких платіжних систем та в будь-якому куточку України. Така можливість набула особливого значення в умовах воєнного стану", – наголосив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

За його словами, забезпечення можливості приймання карток ПРОСТІР у всій платіжній інфраструктурі України є однією зі стратегічних цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

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