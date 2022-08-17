Стартапи демонструють стійкість і продовжують бізнес попри війну – Мінцифри

Попри війну, українські стартапи продемонстрували стійкість та продовжують вести свій бізнес.

Про це свідчать результати опитування для аналізу результатів діяльності українських стартапів під час війни, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Нещодавно Мінцифри спільно з партнерами запустило онлайн-опитування для аналізу результатів діяльності українських стартапів під час війни та пошуку ефективних способів підтримки індустрії.

Компанії аналізували за такими сферами: релокейт стартапів і команд, їхнє фінансове становище, вплив на розвиток галузі та ринку, отримання підтримки після початку війни, короткотермінові та довготермінові плани.

Зазначається, що деякі українські стартапи переїхали, але переважна більшість залишили принаймні частину своєї діяльності або команди в Україні. Крім того, ті стартапи, які не переїхали, наразі не планують цього робити. Більш ніж половина продовжує свою діяльність виключно з України.

При цьому, щонайменше один із десяти нових співробітників був змушений залишити свою компанію від початку російського вторгнення. Однак не всі стартапи зазнали скорочення команди. Понад чотири з десяти стартапів не відчули жодних змін.

"Дев'ять із десяти стартапів підтверджують, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та/або розширення. Більшість опитаних зазначили, що очікують розширення своєї діяльності в короткотерміновій перспективі. Лише 4% стартапів вважають, що їхня діяльність може бути скорочена.

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Загалом це дослідження показує, що попри війну, українські стартапи продемонстрували стійкість та продовжують вести свій бізнес", - додають в Мінцифри.

Повні результати дослідження можна переглянути за посиланням.

Еконмічна правда