Всі розділи
Укр / Рус

"Нова пошта" у співпраці з ДСНС почали розробку роботів-саперів

Середа, 17 серпня 2022, 11:05 - Олексій Павлиш

"Нова пошта" у співпраці з ДСНС України почали розробку роботів-саперів: це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, а інший вид - для суші.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя українських піротехніків.

У компанії пояснили, що в ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а Нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів. 

"Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації.

Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя", - сказав директор з розвитку Нової пошти Олексій Тараненко.

У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу. 

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда

Нова пошта технології
Матеріали за темою
Нова пошта виходитиме на європейський ринок, перша на черзі Польща 17 липня 2022, 14:05
"Нова пошта" відновлює доставку з AliExpress 14 червня 2022, 13:32
"Нова пошта" змінює тарифи на доставку 20 травня 2022, 15:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті