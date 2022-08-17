"Нова пошта" у співпраці з ДСНС почали розробку роботів-саперів

"Нова пошта" у співпраці з ДСНС України почали розробку роботів-саперів: це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, а інший вид - для суші.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя українських піротехніків.

У компанії пояснили, що в ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а Нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів.

"Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації.

Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя", - сказав директор з розвитку Нової пошти Олексій Тараненко.

У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.

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Економічна правда