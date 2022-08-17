Ціни на нафту зросли на 1 долар після падіння запасів у США

Ціни на нафту у середу зросли на 1 долар, відскочивши від шестимісячного мінімуму, досягнутого напередодні, оскільки несподівано значне падіння запасів нафти та бензину в США нагадало інвесторам, що попит залишається стабільним.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 82 центи, або на 0,9%, до 93,16 долара за барель до 06:30 GMT.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) також зросли на 85 центів, або на 1%, до 87,38 доларів за барель.

Напередодні, у вівторок, котирування впали приблизно на 3%, оскільки слабкі дані про будівництво житла в США викликали занепокоєння щодо потенційної глобальної рецесії.

"Зменшення запасів бензину в США другий тиждень поспіль запевнило інвесторів у стабільності попиту, що спонукало до покупок", - сказав головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Казухіко Сайто.

"Однак очікується, що ринок нафти залишатиметься під тиском із досить високою волатильністю через побоювання щодо потенційної глобальної рецесії", - додав він.

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Запаси сирої нафти скоротилися в США приблизно на 448 000 барелів за тиждень, що закінчився 12 серпня. За даними джерел, запаси бензину впали приблизно на 4,5 мільйона барелів, тоді як запаси дистиляту скоротилися приблизно на 759 000 барелів.

Економічна правда