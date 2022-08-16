Укрпошта випускає NFT-марку з "Русскім воєнним кораблем..."

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Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді…" – наразі компанія шукає партнера для її випуску.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Оскільки за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок, буде проведо конкурс на вибір партнера, який організуватиме випуск, розміщення та продаж таких марок. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск.

Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання а заявки можна подати до 29 серпня.

Про те, що таке NFT і як вони працюють, читайте у статті: NFT-хайп, або Як продати JPG-файл за мільйони доларів



Нагадуємо:

Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.

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Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами "Нептун" українські військові, а згодом він потонув.

Згодом Укрпошта випустила нову серію марок зі вже затопленим кораблем.



