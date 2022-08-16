Рада пропонує виплачувати до мільйона гривень постраждалим від війни: перелік професій

НБУ

Постраждалі внаслідок воєнних дій під час виконання службових обов’язків українці зможуть отримати виплати до 1 мільйона гривень.

Про це йдеться у законопроєкті №7353.

Депутати схвалили проєкт закону у першому читанні.

Він стосуватиметься:

держслужбовців,

комунальників,

енергетиків,

медиків,

водіїв,

залізничників,

журналістів.

Автори законопроєкту зазначають, що з початку повномасштабної війни РФ проти України, не лише військові, правоохоронці, прикордонники або рятувальники забезпечують життєдіяльність держави.

"Наявність продуктів харчування, електрики, води, тепла, зв’язку тощо – усього, без чого життя та здоров’я кожного українця знаходиться під загрозою на територіях, наближених до зони бойових дій, та місцях ракетних обстрілів забезпечують відважні українці, які незважаючи на небезпеку виконують свої посадові обов’язки", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Проєктом Закону пропонує визначити такий рівень одноразової допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури, журналістам (або членам їх родин):

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у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 1 млн грн;

у разі встановлення групи інвалідності від III до I, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – від 200 до 800 тис. грн.

Такі виплати будуть здійснюватися з резервного фонду державного бюджету та надходжень від іноземних партнерів.