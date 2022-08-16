Рада ухвалила нову редакцію закону про офіційну статистику

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5886 про офіційну статистику.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"За" проголосувало 255 депутатів.

Як пояснили в Мінцифри, закон про держстатистику існує з 1992 року.

"З 2021 року міністр Михайло Федоров став координатором напряму розвитку Державної служби статистики і відтоді команда Мінцифри почала працювати над стратегією її трансформації.

Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що законопроєкт дозволить створювати IT-платформи, де всі процеси - від завантаження даних до розповсюдження - автоматизовані та не залежать від людини.



"Це пришвидшить отримання якісних даних та заощадить бюджет й людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено, що стане ще одним кроком до побудови paperless-країни", - пояснили в Мінцифри.

Економічна правда