Всі розділи
Укр / Рус

Рада ухвалила нову редакцію закону про офіційну статистику

Вівторок, 16 серпня 2022, 15:57 - Олексій Павлиш

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5886 про офіційну статистику.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"За" проголосувало 255 депутатів.

Як пояснили в Мінцифри, закон про держстатистику існує з 1992 року.

"З 2021 року міністр Михайло Федоров став координатором напряму розвитку Державної служби статистики і відтоді команда Мінцифри почала працювати над стратегією її трансформації.

Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт дозволить створювати IT-платформи, де всі процеси - від завантаження даних до розповсюдження - автоматизовані та не залежать від людини.

"Це пришвидшить отримання якісних даних та заощадить бюджет й людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено, що стане ще одним кроком до побудови paperless-країни", - пояснили в Мінцифри.

Економічна правда

ВІДЕО ДНЯ
Рада Мінцифри законодавство
Матеріали за темою
Рада ухвалила законопроєкт щодо бомбосховищ і укриттів у новобудовах 29 липня 2022, 15:19
Держава стимулюватиме працевлаштування безробітних: Рада схвалила законопроєкт 29 липня 2022, 12:58
Мораторій до кінця війни: Рада "заморозила" тарифи на газ, опалення і гарячу воду 29 липня 2022, 11:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті