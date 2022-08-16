Укргідроенерго подасть на Росію до суду щодо відшкодування понад мільярда доларів збитків

Укргідроенерго

Компанія "Укргідроенерго" планує подати до Росії позов щодо захоплення і пошкодження Каховської ГЕС.

Про це розповів гендиректор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

"Зараз ми оцінюємо нанесені нам збитки. Цей процес має завершитись протягом двох місяців. В жовтні ми плануємо подати позов на Росію щодо відшкодування втрат в Європейський суд з прав людини. Зараз не можу сказати точну суму збитків, але точно більше 1 млрд грн", – заявив він.

Крім збитків завданих захопленням Каховської ГЕС, через дії Росії компанія втратила майже побудований вітряк на острові Зміїний.

На Каховській ГЕС пошкоджено два агрегати, і зараз станція працює тільки трьома із шести агрегатів – це 30-40% потужності. Вона працює рівним графіком тільки в денні часи: з восьмої ранку до десятої вечора. Станція не бере участі в балансуванні системи. Також ми не можемо доставляти туди запчастини, щоб проводити ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду.

"Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Не буде обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання.

Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", – заспокоїв Сирота.