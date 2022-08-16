Курс валют на 16 серпня: готівковий долар знову коштує "за 40"
Курс гривні на чорному ринку 16 серпня продовжив ослаблення, котирування долара перевищили психологічну межу у 40 гривень становлять 40,14 - 40,30 грн за долар.
Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:20 курс долара на чорному ринку становить 40,14 - 40,30 грн, а у пʼятницю, 15 серпня, коливався на рівні 39,91 - 40,18 грн. Готівковий курс гривні продовжив ослаблення, розпочате минулого тижня.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,525 - 40,2 грн (курс на 15 серпня – 39,45 - 40,05 грн);
- Євро – 40,0 - 40,95 грн (курс на 15 серпня – 39,95 - 41,1 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 38,8 - 39,1 грн;
- Ощадбанк – 39,5 - 39,99 грн;
- Укрексімбанк – 39,55 - 39,95 грн;
- Райффайзен – 39,8 - 40,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.
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Нагадуємо:
Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.
Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США