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Україна отримала 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італії

Вівторок, 16 серпня 2022, 12:57 - Олексій Павлиш

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 років).

"Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо:

5 серпня міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підписали кредитний договір на 200 мільйонів євро.

Економічна правда

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