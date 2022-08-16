Україна отримала 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італії

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 років).

"Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо:

5 серпня міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підписали кредитний договір на 200 мільйонів євро.

Економічна правда