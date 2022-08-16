Apple уповільнила найм і звільнила 100 рекрутерів у рамках зменшення витрат

Корпорація Apple звільнила близько 100 своїх контрактних рекрутерів минулого тижня: компанія намагається сповільнити найм нових працівників та зменшити витрати.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, звільнили близько 100 контрактників: рекрутери відповідали за найм нових співробітників в Apple, і ці скорочення свідчать про те, що в компанії спостерігається спад.

Звільненим працівникам повідомили, що скорочення відбулися через зміни в поточних бізнес-потребах Apple.

Минулого місяця Bloomberg вперше повідомив, що компанія сповільнює найм після багатьох років набору персоналу, приєднавшись до багатьох технологічних компаній, які "натиснули на гальма".

Головний виконавчий директор Apple Тім Кук підтвердив під час телефонної конференції щодо прибутків, що компанія буде більш "продуманою" у своїх витратах, навіть якщо вона продовжує інвестувати в деякі сфери.

"Ми віримо в інвестування в умовах спаду", - сказав Кук аналітикам. "Тож ми продовжуватимемо наймати людей і інвестувати в сфери, але ми робимо це більш обдумано, визнаючи реалії навколишнього середовища", - додав він.

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Apple все ще утримує рекрутерів, які працюють повний робочий день, і не всі її підрядники були звільнені в рамках цього кроку. Представник Apple відмовився коментувати це рішення.

Звільненим працівникам сказали, що вони отримуватимуть зарплату та медичні пільги протягом двох тижнів.

Як і багато інших компаній, Apple наймає контрактних працівників для таких завдань, як технічна підтримка та обслуговування клієнтів.

Корпорація також використовує підрядників для локалізації продуктів і покращення сервісу Maps. Контрактники зазвичай отримують менше пільг, ніж ті, хто працює повний робочий день, і мають менше гарантій.

Економічна правда