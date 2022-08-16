В Україні цього року не запустяться 10 цукрових заводів: причини

В Україні цього року ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні.

Про це заявив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, передає Укрцукор.

"Цьогоріч у нас дві проблеми - війна і ціна на енергоносії. В Європі газ коштує вже більше 2 тис. дол. Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 т цукру тільки на газ, при тому, що завод буде виробляти 600-700 т за добу, а ще потрібно розрахуватись з господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство", - заявив Нікішин.

За його словами, ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є зависокою.

"Ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є такою, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки. Це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", - сказав він.

Економічна правда