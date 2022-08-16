На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" запрацює автобусна ділянка

На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" з вівторка запрацює автобусна ділянка.

Про це повідомив у Telegram заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Перший раз я приїхав сюди у листопаді минулого року. Досі памʼятаю, як поляки при кожній зустрічі соромили та нагадували про багаторічний план розділення у Краківці пасажирської та вантажної ділянки...

Тоді це здавалось нікому не потрібним, окрім нас та перевізників. Пройшло трохи більше півроку, і попри війну та нестачу ресурсів нам вдалось завершити ці роботи. Всього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою полосою. Зараз це один з шляхів зменшення десяти- двадцяти- километрових черг на кордонах", - написав він.

Найєм також анонсував, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.

Економічна правда