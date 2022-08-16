Ціни на нафту впали на тлі побоювань щодо рецесії

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки слабкі економічні дані від найбільшого покупця нафти - Китаю - відновили побоювання щодо глобальної рецесії.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent впали на 73 центи, або 0,8%, до 94,37 доларів за барель до 03:13 GMT.

Ф'ючерси на нафту WTI впали на 44 центи, або 0,5%, до 88,97 доларів за барель.

Напередодні Центробанк Китаю знизив кредитні ставки, щоб відновити попит, оскільки економіка неочікувано сповільнилася в липні.

"Ціни на сировинні товари за всіма напрямками перебували під тиском, оскільки липневі економічні дані Китаю показали більш несприятливу картину зростання, ніж очікувалося раніше, що знову викликало занепокоєння щодо перспектив попиту", - заявив ринковий стратег IG Group Єп Джун Ронг.

Очікується, що експорт паливних продуктів Китаю відновиться в серпні майже до річного максимуму після того, як Пекін видав додаткові квоти.

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Інвестори також спостерігали за переговорами щодо відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року. На ринок може потрапити більше нафти, якщо Іран і Сполучені Штати приймуть пропозицію Європейського Союзу, яка скасує санкції на експорт іранської нафти, вважають аналітики.

У понеділок Іран відповів на "остаточний" проєкт тексту ЄС щодо збереження ядерної угоди 2015 року, заявив чиновник ЄС, але не надав подробиць щодо відповіді Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану закликав Сполучені Штати проявити гнучкість для вирішення трьох питань, що залишилися.

Економічна правда