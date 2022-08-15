Росія змогла оплатити газовий транзит через Україну попри збій в оплаті нафтового – Bloomberg

Попри те, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" було заблоковано внаслідок санкцій, країна змогла сплатити за аналогічну послугу з транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, оплата Росією транзиту природного газу Україні цього місяця пройшла без проблем, навіть після збою з аналогічною транзакцією з нафтою.

Минулого тижня російський ПАТ "Газпром" відправив свій регулярний щомісячний платіж українському "Нафтогазу України", і він був прийнятий.

Трейдери були насторожені щодо можливих зривів важливого платежу після того, як поставки через частину нафтопроводу "Дружба" були припинені на початку серпня. Російська "Транснєфть" заявила, що не змогла сплатити за послуги транзиту, адже фінансові перекази з Росії в Україну були заблоковані через європейські санкції.

Нагадуємо:

Росія останні місяці скорочує постачання газу до Європи, що спричиняє підвищення цін на енергоносії до рекордів і стрімко підвищує інфляцію. Поставки магістральним газопроводом Nord Stream наразі становлять лише 20%, транзит через Україну також значно нижчий за звичайний.

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Російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Згодом угорська компанія MOL взяла на себе зобов’язання з оплати транзиту російської нафти, і транзит до Угорщини, Чехії та Словаччини відновився.