Ринок нерухомості порівняно з 2021 роком впав у 8 разів – дослідження

У другому кварталі кількість угод з купівлі-продажу нерухомості в Україні зменшилась у 8 разів, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що всього нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості.

Зокрема, протягом квітня - червня було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це на 87% менше, ніж у другому кварталі минулого року.

Також це понад вдвічі менше, ніж у першому кварталі цього року, коли нотаріуси оформили 25 024 угод.

Земельні ділянки купувались дещо активніше – кількість нотаріально оформлених угод у другому кварталі становить 11 060, що на 84% менше, ніж у аналогічний період минулого року.

Порівняно з першим кварталом, протягом якого було оформлено 36 174 угоди, загальна кількість впала більш ніж утричі.

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Економічна правда