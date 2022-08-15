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Програму допомоги українським сім’ям з дітьми від ЮНІСЕФ призупинили: деталі

Понеділок, 15 серпня 2022, 17:30 - Економічна правда
 
YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images

ЮНІСЕФ призупинив реєстрацію на програму грошової підтримки "Спільно", яка була спрямована на допомогу постраждалим від війни сім’ям з неповнолітніми дітьми та дітьми з інвалідністю.

Про це йдеться на сайті організації.

Причиною цього є надвелика кількість заявок, які потребують опрацювання. 

Організатори планують швидше обробити всі запити та виплатити грошову допомогу родинам, які подали заявки ще в червні і досі не отримали гроші. 

В ЮНІСЕФ пояснили, що кожна заявка проходить два етапи перевірки:

  • Технічний відбір, в рамках якого перевіряють, чи були надані всі обов’язкові дані і чи не було допущено в них помилок. Після проходження цього етапу, людина, що подавала заявку, отримує  SMS із підтвердженням.
  • Перевірка на відповідність критеріям програми.  Якщо родина відповідає критеріям програми, допомога нараховується на вказаний у заявці рахунок.

У програмі можуть взяти участь сім’ї, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років. А також сім’ї, які мають двох і більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Станом на 10 серпня, організація надала допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю. 

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Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам в межах програми грошової допомоги родинам. 

Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо забезпечення додаткових грошових виплат переселенцям із найуразливіших категорій.

війна виплати
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