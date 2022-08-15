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Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів

Понеділок, 15 серпня 2022, 15:20 - Економічна правда

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.

За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.

Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема:

  • Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці – 145,3 млрд грн);
  • Міністерству внутрішніх справ – +23 млрд грн;
  • Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;
  • Службі безпеки України +2.5 млрд грн;
  • Управлінні держохорони +197 млн грн;
  • Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;
  • Держспецзв’язку +425 млн грн.

Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн грн.

Правку про виділення додаткових 12,7 млрд "Нафтогазу" на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили.

Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення. 

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що у Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету на 270 мільярдів грн – в основному передбачається, що додаткові кошти підуть на сектор безпеки й оборони. 

Держава планує виділити додатково 12,7 млрд грн (350 млн доларів) для НАК "Нафтогаз України" з метою закупівлі ним природного газу для проходження опалювального сезону.

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