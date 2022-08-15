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Британське агентство нерухомості Savills вийшло з російського бізнесу

Понеділок, 15 серпня 2022, 15:14 - Олексій Павлиш

Британське агентство елітної нерухомості Savills вирішило покинути російський ринок - колишній російський підрозділ продовжить роботу у країні під назвою Intermark Real Estate. 

Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву керуючого партнера Intermark Real Estate Дмитра Халіна.

Халін заявив, що припинення роботи Savills у Росії "продиктоване політичною ситуацією".

У Intermark Real Estate пояснили, що кількість співробітників російського підрозділу не змінилась.

Наразі дані про російський офіс вже відсутні на офіційному сайті Savills.

Агентство Savills існує з 1855 року, його представництва є більш ніж у 70 країнах. Головний офіс компанії знаходиться у Лондоні.

У 2006 році російський Intermark Real Estate був афілійований та перейменований на Intermark Savills, а з 2016 року російська компанія остаточно змінила назву на Savills.

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