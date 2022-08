Банки з Уолл-стріт відновили торгівлю російським боргом: інвестори можуть позбутись токсичних активів

Кілька великих банків Уолл-стріт останніми днями почали пропонувати сприяння торгівлі російським боргом, даючи інвесторам шанс позбутися активів, які на Заході вважають токсичними.

Про це пише Reuters із посиланням на банківські документи, з яким ознайомилось агентство.

За словами інвестора, який володіє російськими цінними паперами, і двох банківських джерел, більшість американських і європейських банків відмовилися від ринку в червні після того, як Мінфін США заборонив американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в рамках економічних санкцій, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну.

Вдночас у липні Мінфін дозволив торгівлю російськими паперами, після чого найбільші компанії з Уолл-стріт обережно повернулися на ринок російських державних і корпоративних облігацій, про що свідчать листи клієнтам та повідомлення від шести банків.

Серед банків, які зараз працюють на цьому ринку: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp , Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

За даними Reuters, частина банків пропонує клієнтам допомогу виключно у продажу російських паперів, частина - й інші види угод, які допоможуть зменшити частку російських активів.

Bank of America, Barclays, Citi і JPMorgan відмовилися від коментарів.

Представник Jefferies сказав, що компанія "працює в рамках глобальних інструкцій щодо санкцій, щоб полегшити потреби наших клієнтів у цій складній ситуації".

Джерело, близьке до Deutsche Bank, повідомило, що банк торгує облігаціями для клієнтів лише за запитом і в кожному конкретному випадку для подальшого зниження ризику в Росії або своїх клієнтів за межами США, але не буде займатися новими справами за межами цих двох категорій.

При цьому, у деяких випадках банки просять інвесторів до угоди підписати документи, що дозволяють банку скасувати операцію, якщо розрахунок не відбудеться і існує ризик, що банк залишиться з російськими паперами на рахунках.

Агентство нагадує, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в обігу перебували російські суверенні бонди на близько $40 млрд, із них приблизно половина належала іноземним фондам.

Після початку війни інвестори у російські активи опинилися у скрутному становищі - вартість паперів різко впала, покупці зникли, а санкції ускладнили торгівлю.

