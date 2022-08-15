У 8 разів зменшилась кількість продажів нерухомості – Опендатабот

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Мін'юсту.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

"Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок - 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні працює 4917 нотаріусів. До моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.

Економічна правда