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У 8 разів зменшилась кількість продажів нерухомості – Опендатабот

Понеділок, 15 серпня 2022, 09:50 - Олексій Павлиш

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Мін'юсту.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

 

"Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок - 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні працює 4917 нотаріусів. До моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560. 

 

Економічна правда

житло нерухомість
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