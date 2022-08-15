Укрзалізниця попередила про затримки низки поїздів: причини

Укрзалізниця попередила про затримки деяких поїздів через вплив погодніх умов та знеструмлення ділянки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, поїзд №2 Івано-Франківськ - Харків затримується на 1 год 50 хвилин.

Поїзд №259 Івано-Франківськ - Суми слідує із затримкою 1 год 30 хв.

Також із затримкою на 2 год 11 хвилин відправився поїзд №732 Київ - Запоріжжя, який очікував пасажимрів на пересадку.

"Крім того, затримано до відправки поїзд №715 Київ - Перемишль на 35 хвилин.

Також затримуються приміські поїзди Фастівського напрямку. На вчасність руху кільцевої електрички ситуація впливу не має", - йдеться у повідмленні.

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В УЗ вибачились перед пасажирами та додали, що роблять "все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка".

Економічна правда