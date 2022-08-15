Нафта дешевшає на тлі слабких економічних показників Китаю – Reuters

Ціни на нафту у понеділок впали, оскільки слабкі економічні дані Китаю викликали занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого світового імпортера сирої нафти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 89 центів, або 0,9%, до 97,26 доларів за барель станом на 00:34 GMT після падіння на 1,5% у п'ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 91,27 долара за барель, що на 82 центи, або на 0,9%, менше після падіння на 2,4% на попередній сесії.

Причини

Економіка Китаю несподівано сповільнилася в липні, тоді як виробництво НПЗ країни впало до 12,53 мільйонів барелів на день, що є найнижчим показником з березня 2020 року, свідчать державні дані.

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"Офіційні дані свідчать про те, що попит на нафту слабшає, оскільки внутрішня логістика та споживчий попит стримуються рекордно високими цінами на насоси", - сказав економіст Moody's Analytics Херон Лін.

Водночас Saudi Aramco готова збільшити видобуток сирої нафти до максимальної потужності в 12 мільйонів барелів на день, якщо про це попросить уряд Саудівської Аравії, заявив журналістам у неділю виконавчий директор Амін Насер.

На ціни також впливають обмежені поставки напередодні санкцій ЄС щодо російської сирої нафти та продуктів її переробки цієї зими.

Аналітики кажуть, що додаткові поставки можуть надійти, якщо Іран і Сполучені Штати приймуть пропозицію ЄС відновити ядерну угоду 2015 року, яка скасує санкції на експорт іранської нафти.

Економічна правда