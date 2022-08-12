СБУ заблокувала пов’язану з "Газпромом" українську компанію: конфісковане піде на ЗСУ 

Офіс Генпрокурора

СБУ заблокувала роботу однієї зі столичних компаній, яка займалась оптовим продажем російських нафтопродуктів, зокрема виробництва "Газпрому".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нєфть", пов’язаного з керівництвом країни-агресора.

Слідство встановило, що українська "філія" перераховувала частину прибутків до федерального бюджету Росії.

Керівники підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів. Готову продукцію отримували від бізнес-партнерів з РФ і зберігали на власних складах.

Під час обшуків на складах, співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил, які знаходились у ємностях з маркуванням "Газпрому". Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн. Весь конфіскований товар передадуть на потреби ЗСУ.