Європейське космічне агентство почало переговори про заміну російських ракет "Союз" на SpaceX

Європейське космічне агентство (ESA) розпочало попередні технічні переговори зі SpaceX Ілона Маска, які можуть привести до тимчасового використання установок-носіїв компанії після того, як РФ відкликала свої ракети та двигуни у відповідь на санкції.

Про це у коментарі Reuters заявив генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

За його словами, SpaceX - не єдиний варіант, який обговорює ЄКА. Іншим варіантом може бути французька компанія Arianespace, Японія чи Індія.

"Я сказав би, що SpaceX є більш оперативним з них і, безумовно, одним з резервних запусків, які ми розглядаємо", - сказав Ашбахер.

Як зазначає Reuters, досі Європа покладалася на три ракети: європейську Vega для малих вантажів, російський "Союз" для середніх і Ariane 5 (розроблений французькою Arianespace) для важких.

Запуск нового покоління Vega C відбувся минулого місяця, запуск Ariane 6 був відкладений до наступного року (точніша дата, за словами Ашбахера, стане відома в жовтні). Саме після запуску Ariane 6 ЄКА надасть міністрам 22 країн свій резервний план. Крім того, на запуск ракети нового покоління зараз очікує Японія.

При цьому Ашбахер відзначив високу ймовірність того, що будуть потрібні резервні запуски. "Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони [ракети] підходять", - сказав він.

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Наразі ЄКА вивчає технічну сумісність, комерційну пропозицію для компаній ще не спрямовували. SpaceX не відповіла на запит Reuters.

"Політичні наслідки вторгнення Росії в Україну вже стали плюсм для Falcon 9 від SpaceX, який отримав інших клієнтів, які розірвали зв’язки з усе більш ізольованим космічним сектором Москви.

Супутникова інтернет-компанія OneWeb, яка є конкурентом супутникового інтернет-підприємства SpaceX Starlink, замовила принаймні один запуск Falcon 9 у березні", - пише агентство.

Гендиректор ЄКА зазначив, що десятирічні домовленості Європи та Росії у тому числі у космічній сфері виявилися непрацюючими після початку вторгнення РФ в Україну.

"Це був тривожний дзвінок, що ми надто залежимо від Росії", - сказав Ашбахер, закликавши європейську владу задуматися і нарощувати космічний потенціал і незалежність Європи в цій сфері.

Після західних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну "Роскосмос" припинив запуски ракет "Союз" і постачання ракетних двигунів.

Економічна правда