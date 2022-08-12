Автогаз в Україні подешевшав до менше ніж 27 гривень

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Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилась за тиждень з 5 по 12 серпня на 1,27 гривень за літр до 26,99 гривень.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

У мережі ОККО автогаз здешевшав на 1,30 грн/л до 27,19 грн/л, а на АЗС мережі WOG – на 1,03 грн/л до 27,46 грн/л.

В "Укрнафті" продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Варто зазначити, що ціни на автогаз впали у всіх мережах.