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Автогаз в Україні подешевшав до менше ніж 27 гривень

П'ятниця, 12 серпня 2022, 17:01 - Економічна правда
 
Getty Images

Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилась за тиждень з 5 по 12 серпня на 1,27 гривень за літр до 26,99 гривень.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

У мережі ОККО автогаз здешевшав на 1,30 грн/л до 27,19 грн/л, а на АЗС мережі WOG – на 1,03 грн/л до 27,46 грн/л.

В "Укрнафті"  продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Варто зазначити, що ціни на автогаз впали у всіх мережах.

Компанія

ВІДЕО ДНЯ

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,19

-1,30

WOG

27,46

-1,03

Авіас

26,44

-1,24

Укрнафта

26,86

-1,63

AMIC

25,80

-1,84

Shell

26,90

-1,23

SOCAR

26,86

-1,25

БРСМ-Нафта

26,83

-1,05

KLO

25,63

-1,86

Укргазвидобування

27,00

-1,50

Автотранс

27,98

-0,80

UPG

26,34

-1,15

Нефтек

27,49

-0,50

BVS

28,29

-0,50

Chipo

26,88

-1,17

Авантаж 7

24,55

-1,40

Rodnik

27,49

-1,00

ZOG

27,40

-1,60

VostokGaz

26,60

-1,59

Катрал

26,67

-1,10

Mango

26,17

-1,98

Motto

26,62

-0,61

Середня ціна в Україні

26,99

-1,27

паливо АЗС ціни
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