Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості – опитування ЄБА

30% опитаних компаній заявляють, що їхніх фінансових резервів вистачить на період більше року, тоді як у травні таких було 19%.

Про це свідчать результати нової хвилі опитування Європейською Бізнес Асоціацією "Бізнес в часи війни".

При цьому, майже половина, а саме 48% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, ще 16% - у рік. Тільки 2% бізнесів повідомляють, що їхні фінансові резерви вже вичерпались.

Зазначчається, що усі опитані компанії вже відновили свою роботу. З них 49% відновили свою діяльність у повному обсязі, а 51% - частково.

Серед компаній, що працюють частково, 44% були вимушені скоротити географію своєї діяльності, 20% - закрити частину офісів чи торгових точок, 18% - перейти в онлайн.

Результати опитування свідчать, що динаміка виплати компаніями заробітної плати залишається практично незмінною.

Так, 61% продовжують виплати у повному обсязі, а 28% роблять це з авансовими чи додатковими виплатами.

ВІДЕО ДНЯ

Проте кількість компаній, що скорочують розмір грошової винагороди зросла до 21%, тоді як у травні таких було 13%. При цьому 7% компаній відправляють персонал в неоплачувану відпустку, а 10% вимушені вдаватися до скорочень.

"Підтримка власних працівників, що долучились до збройних сил, залишається пріоритетом №1 для бізнесу у контексті підтримки обороноздатності країни та соціального сектору. Це продовжують робити 46% компаній, до того ж 40% продовжують допомагати продукцією, 34% - фінансово, 17% - медикаментами, 16% - послугами, і 15% - засобами захисту. Хоча ці показники є дещо нижчими, ніж навесні, вони все ж залишаються значущими. Тільки 6% вичерпали свої ресурси на допомогу", - йдеться у повідмленні.

При цьому, бізнес продовжує зазнавати втрат з кожним новим днем війни. Так, за 5 місяців російської агресії 41% компаній зазнали втрат до 1 млн доларів, 32% оцінили втрати в діапазоні 1-10 млн доларів та 18% повідомляють про втрати більше 10 млн доларів.

Принаймні 38% опитаних понесли втрати від бойових дій безпосередньо. З тих компаній, чиї активи були зруйновані або пошкоджені, половина ще знаходяться на стадії фіксування збитків, 28% звернулись до правоохоронних органів, а 6% сформували позови до національних судів.

Водночас для підтримки для відновлення роботи свого бізнесу тільки 8% залучають державні чи міжнародні програми для підтримки свого бізнесу. Зокрема 5% користуються опцією сплати єдиного податку в розмірі 2% та іншими податковими пільгами.

"Кожна п’ята компанія, що взяла участь в опитуванні, повідомляє, що має філії, офіси чи активи на тимчасово окупованих територіях. Водночас 12% опитаних нами бізнесів повідомили, що бойові дії змусили їх релокувати офіс чи виробництво в інший регіон в межах країни, і тільки 3% - за кордон", - резюмували в ЄБА.

Опитування проводилося з 3 до 9 серпня 2022 року, участь у ньому взяли 102 директори членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Економічна правда