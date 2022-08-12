На Закарпатті планують почати видобуток солі: зможе повністю забезпечити потреби країни

У Закарпатській області планують розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць - родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ "КАТІОН ІНВЕСТ".

Йдеться про Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

"На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу.

Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів", - написав голова ОВА.

За його словами, вже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Також закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

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"За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення", - додав Микита.

Нагадаємо:

ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.

Керівник ДП "Артемсіль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Економічна правда