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Австралійський суд оштрафував Google на 43 мільйони доларів за обман користувачів

П'ятниця, 12 серпня 2022, 11:57 - Олексій Павлиш

Австралійський суд зобов'язав Google сплатити штраф у розмірі 60 млн австралійських доларів (42,7 млн доларів США) за введення користувачів в оману щодо  щодо збору їх особистих даних про місцезнаходження. 

Про це пише Reuters з посиланням на австралійську службу з контролю за дотриманням конкуренції.

Суд визнав, що Google ввів в оману деяких клієнтів щодо персональних даних про місцезнаходження, зібраних через їхні мобільні пристрої Android у період з січня 2017 року по грудень 2018 року. 

Зазначається, що Google ввів користувачів в оману, переконавши, що налаштування "історії місцезнаходжень" на їхніх телефонах Android є єдиним способом збору даних про місцезнаходження, коли функція моніторингу активності в Інтернеті та програмах також дозволяла збирати та зберігати локальні дані.

Наглядовий орган, за оцінками якого постраждали 1,3 мільйона користувачів облікових записів Google в Австралії, розпочав судовий процес проти компанії та її місцевого підрозділу в жовтні 2019 року.

За словами регулятора, у 2018 році Google вжив заходів для виправлення ситуації.

Google заявив, що врегулював цю проблему, і додав, що зробив інформацію про місцезнаходження простю для керування та легкою для розуміння.

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