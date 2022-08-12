Виробник кави Tchibo вийшов з російськго бізнесу

Німецька компанія Tchibo GmbH - четвертий виробник кави у світі - вийшла із російського бізнесу: російська "дочка" перейшла до місцевого топ-менеджменту.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що Tchibo GmbH у липні перестав володіти ТОВ "Чібо СНД", свідчать дані російського ЄДРЮ.

Новим власником бізнесу стало ТОВ "МВК" гендиректора "Чібо СНД" Михайла Ковалевського, частка "МВК" у заставі у Tchibo GmbH.

За словами джерела газети, знайомого з ситуацією, у "Чібо СНД" залишилися права на використання кавових брендів Tchibo і Davidoff до кінця 2022 року, після чого компанія має продовжити постачання кави під новим брендом.

Один із поточних варіантів - марка Gold, уточнює співрозмовник видання. Пошта "Чібо СНД" вже працює на домені gold-coffee. В офісах "Чібо СНД" та Tchibo GmbH на запитання газети не відповіли.

Tchibo називає себе четвертим виробником кави у світі та найбільшим постачальником обсмаженої кави в Німеччині, Австрії, Чехії та Угорщині. Головна компанія також займається продажем непродовольчих товарів, туристичних послуг та ін.

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"Чібо СНД" випускала каву за контрактом на потужностях фабрики "Гранд-НН" у Нижегородській області та імпортувала частину продукції з іноземних майданчиків Tchibo GmbH.

За даними учасників ринку, бренд Tchibo займає близько 2,6% російського ринку кави у натуральному вираженні та 1,6% у грошах.

Економічна правда