Витрати на страхування та фрахтування суден з українським зерном зменшуються

Витрати на фрахтування суден, які вивозять аграрну продукцію до Туреччини, та страхування вантажів знижуються.

Про це розповіла перша віце-прем’єр, міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки у Facebook.

Після зустрічі з представниками сільськогосподарського бізнесу Черкащини Свириденко зауважила, що помітна тенденція до зростання цін на експортну аграрну продукцію.

Натомість витрати на фрахтування суден до Туреччини знизилися вдвічі, а витрати на страхування вантажів – з 4 до 1,5%.

"Ці фактори позитивно впливатимуть на стабілізацію роботи українських аграрних підприємств", – впевнені в Мінекономіки.

Нагадуємо:

У липні Україна експортувала 2,66 мільйона тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 492,7 тисячі тонн, або 22,7% більше ніж у червні.

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Близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів вдалося вивезти морським "зерновим коридором".