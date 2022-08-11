Податкові виплати українських тютюнових компаній не сильно відрізняються від довоєнних

4 українські компанії міжнародних тютюнових корпорацій за результатами першого кварталу 2022 року сплатили приблизно аналогічну суму податків, як і у 2021.

Про це йдеться у відео ЕП.

Так, у Philip Morris заявили, що з початку війни сплатили більше ніж 11 млрд грн, що відповідає показникам минулого року. У період з початку березня по кінець червня 2022 року компанія заплатила понад 6,2 млрд грн податків. У 2021 році за аналогічний період - 7,3 млрд грн.

British American Tobacco у період з початку березня по кінець червня 2022 року сплатила понад 6,2 млрд грн податків. У 2021 році за аналогічний період вони сплатили 7,3 млрд грн.

У Imperial Tobacco заявили, що у травні-червні 2022 року відрахування компанії до держбюджету перевищують минулорічні показники, а показники JTI знизились на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. За перше півріччя 2022 року вони сплатили 7,7 млрд грн.

Економічна правда