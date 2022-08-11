В управління АРМА передали техніку й автомобілі російської компанії на 30 мільйонів

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів російського підприємства на понад 30 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента рф в межах досудового розслідування.

Прокурори окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України). У межах даного провадження правоохоронці досліджують діяльність підприємства, засновниками якого резиденти рф", - йдеться у повідомленні.

За місцем розташування підприємства провели обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки "MAN", 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн грн.

За даними джерела ЕП у правоохоронних органах, йдеться про компанію "Укрростехно".

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За даними YouControl, бенефіціаром компанії є громадянин РФ Ігор Долідзе (частка 60%).

Економічна правда