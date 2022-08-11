Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда

НБУ

Протягом січня-червня українські банки зазнали 4,6 мільярда гривень збитків, у другому кварталі чистий збиток сектору досяг 4,5 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що темпи зростання чистого процентного доходу уповільнилися з 35% у січні – лютому до 19% за березень – червень у річному вимірі.

"Усі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті", – пояснили в регуляторі.

Пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків. Чистий комісійний дохід скоротився за березень – червень на 35% р/р порівняно із зростанням на 15% р/р у січні-лютому.

У той же час операційний результат банків залишався позитивним. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у ІІ кварталі 2021 року.

Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, із них у березні – червні на 52,1 млрд грн.

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Станом на 1 липня 2022 року з 68 платоспроможних банків 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10,0 млрд грн, 21 – збитковими зі збитком 14,6 млрд грн.

"Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі", – зауважив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Він додав, що аби зберегти операційну ефективність, банки мають пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належним чином відображати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектору.