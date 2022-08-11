В Україні стали виробляти на третину менше пива, ніж у 2021 році

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Виробництво пива в Україні за перші 7 місяців року знизилось на 31,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Української галузевої компанії ПрАТ "Укрпиво".

Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні становить 71,4 млн.дал, крім безалкогольного пива з вмістом спирту до 0,5 об. %.

У першому кварталі цей показник скоротився порівняно із січнем-березнем 2021 року на 50% – з 34,1 млн дал до 17,1 млн дал.

Надалі виробництво пива в країні відновлювалося – за підсумками перших чотирьох місяців цього року падіння становило 42,8% до аналогічного періоду минулого року, у травні – 36,4%, червні – 32%, липні – 31,6%.

Виробництво солоду за сім місяців цього року становить 93,7 тис тонн, що на 31,3% менше, ніж в аналогічний період минулого року.