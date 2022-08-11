Ціни на нафту стабілізувались: МЕА підвищило прогноз зростання попиту

Ціни на нафту стабілізувались у четвер після того, як Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання попиту на нафту на цей рік, оскільки стрімке зростання цін на газ змушує деяких споживачів переходити на нафту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або 0,1%, до 97,33 долара за барель станом на 08:29 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate знизилися на 9 центів, або 0,1%, до 91,84 долара за барель.

Причини стабілізації цін

"Ціни на природний газ і електроенергію злетіли до нових рекордів, стимулюючи перехід від газу на нафту в деяких країнах", - йдеться в щомісячному нафтовому звіті МЕА, в якому воно підвищило свій прогноз щодо попиту на 2022 рік на 380 000 барелів на день.

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При цьому, зростання запасів нафти в США минулого тижня та відновлення потоків сирої нафти трубопроводом, що постачає нафту в Центральну Європу, зупинили подальше зростання цін.

Запаси сирої нафти в США зросли на 5,5 мільйонів барелів за останній тиждень, повідомило Управління енергетичної інформації США, що перевищує очікуване зростання на 73 000 барелів.

Поставки бензину зросли за останній тиждень до 9,1 мільйонів барелів на день, хоча ця цифра все ще свідчить про зниження попиту на 6% за останні чотири тижні в порівнянні з таким же періодом минулого року.

Крім цього, російський державний нафтопровідний монополіст "Транснєфть" відновив поставки нафти південною ниткою нафтопроводу "Дружба".

Економічна правда