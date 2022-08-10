Російська нафта знову пішла через "Дружбу" після оплати транзиту Угорщиною

Транзит російської нафти через українську частину трубопровода "Дружба" відновлюється після того, як угорська MOL взяла на себе оплату послуг замість Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на компанію MOL.

Угорська нафтова група MOL сплатила транзитні збори перед Україною, забезпечивши тимчасове рішення щодо припинення поставок російської нафти. Раніше стало відомо, що російська "Транснєфть" не змогла сплатити послуги транзиту на користь України, внаслідок чого прокачка нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини була припинена протягом 6 діб.

За словами представників MOL, нафта знову тече через південну гілку нафтопроводу "Дружба" і вже досягла Словаччини, а в четвер повинна дістатися Угорщини. Водночас, зазначили там, відновлення поставок російської нафти до Чехії не очікується.

Раніше cловацька дочірня компанія MOL, Slovnaft, також здійснила платіж, щоб дозволити відновлення потоків до Словаччини. Міністр економіки Словаччини Річард Сулік заявив, що платіж був тимчасовим рішенням на серпень після того, як західний банк відмовився обробити транзитний платіж з Росії.

"Просто був технічний збій або неправильна оцінка. Такі збої бувають", - сказав він.

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Російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Під час роботи на шостим санкційним пакетом ЄС проти Росії за її вторгнення в Україну, після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною, країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.

Таким чином, згідно ухвалених санкцій, постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.